Новак заявил о выполнении технико-экономического анализа строительства "Силы Сибири - 2"

Сроки строительства будут обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия выполнила технико-экономический анализ строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай и определила его ресурсную базу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика". При этом сроки строительства будут обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем.

"По перспективному газопроводу "Сила Сибири - 2" выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры. Сроки строительства газопровода и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами", - сказал он.

В конце декабря 2023 г. Новак сообщал, что идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта "Сила Сибири - 2" между "Газпромом" и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка "Силы Сибири - 2" по территории Монголии.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявляла, что утверждение проектной документации по газопроводу "Союз Восток" через Монголию в КНР ожидается в первом квартале 2024 года, само строительство магистрали может начаться сразу после этого - также в первом квартале 2024 года. Трубопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".