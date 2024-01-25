В Приморье подбирают площадку для белорусского порта

Глава региона Олег Кожемяко добавил, что Белоруссия получает много товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые идут через приморские порты и заинтересована в сотрудничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Приморский край планирует предоставить Белоруссии порт для транзита товаров. Поиск подходящей площадки уже ведется, сообщил глава региона Олег Кожемяко в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"У нас были представители Республики Беларусь. Мы проехали, посмотрели несколько возможных вариантов. Определились, что еще раз подберем некоторые площадки, которые будут их устраивать. <…> В феврале-марте, в первом квартале, мы продолжим работу по подбору площадки. Тем представителям, которые были у нас, предложим условия, будут участвовать инвесторы, уверен, что такой проект состоится", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что Белоруссия получает много товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые идут через приморские порты и заинтересована в сотрудничестве. "А мы заинтересованы в этом партнерстве, поскольку это наша братская республика, и поскольку все идет транзитом через нас", - обозначил глава региона.