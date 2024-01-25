В России производство удобрений выросло на 9%

Почти до 60 млн тонн, отметил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Выпуск удобрений в России увеличился по итогам 2023 года на 9%, почти до 60 млн тонн. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин в ходе Дня базовых секторов промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Сейчас мы подводим итоги 2023 года. Финальных цифр еще нет, мы официальную статистику собираем, но, по нашим предварительным данным, мы показываем рост. Объемы производства приблизились вплотную к 60 млн тонн, чуть меньше мы сделали в прошлом году. И по отношению к 2022 году рост составил 9%", - сказал он.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил, что выпуск удобрений в РФ по итогам 2024 года может вырасти в пределах 10%, до более 64 млн тонн, также будут увеличиваться и поставки за рубеж.