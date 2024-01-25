Спрос на квартиры в элитных новостройках Петербурга вырос на 21% в 2023 году

При этом объем предложения на первичном рынке элитного жилья сократился на 23% по сравнению с показателями 2022 года и составил 770 лотов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Спрос на жилье в элитных новостройках в Петербурге вырос на 21% по итогам 2023 года. В прошлом году на первичном рынке элитной недвижимости города было заключено 340 сделок, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Объем спроса на первичном рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга превысил результаты 2022 года: было заключено 340 сделок, что на 21% больше общего количества лотов, реализованных в предыдущем году", - говорится в сообщении.

При этом объем предложения на первичном рынке элитного жилья сократился на 23% по сравнению с показателями 2022 года и составил 770 лотов.

Эксперты прогнозируют высокий спрос на рынке недвижимости при низкой активности застройщиков, что может усилить "рынок продавца" и мотивировать застройщиков начать строительство новых объектов, включая отложенные в 2022 году.

В 2024 году ожидается старт продаж трех жилых комплексов в Петроградском и Центральном районах города общей площадью лотов более 60 тыс. кв. м. Кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию четырех элитных объектов, общая площадь которых составляет 36 тыс. кв. м.

"Влияние на рынок также оказали новости об ужесточении условий ипотечного кредитования с господдержкой - в частности, сокращении максимальной суммы займа с 12 млн рублей до 6 млн рублей и запрете комбинирования рыночной и субсидированной ипотеки, в результате чего часть покупателей поспешила оформить сделки с недвижимостью на прежних условиях", - комментирует руководитель отдела элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.