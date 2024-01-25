На Ставрополье продлили налоговую льготу для частных промышленных парков

Сумма выпадающих доходов бюджета края по налогу на имущество организаций оценочно составит 10 млн рублей в год

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Льготу по налогу на имущество организаций продлили на три года на Ставрополье для резидентов частных индустриальных парков. В настоящее время под действие льготы попадает промышленный парк в Ставрополе, сообщили журналистам в пресс-службе краевого парламента.

"Решение направлено на продление льготных условий для развития индустриальных (промышленных) парков, создаваемых частными компаниями на собственных производственных площадках. <...> В настоящее время под действие установленной налоговой льготы попадает краевой индустриальный парк "Мастер". Он успешно реализует стратегическую задачу по созданию экономически эффективных производств", - говорится в сообщении.

Для продления льготы депутаты думы Ставрополья внесли изменения в закон "О налоге на имущество организаций". "Пролонгация этой поддержки на трехлетний срок до 1 января 2027 года будет способствовать созданию условий для роста промышленного потенциала региона", - цитирует пресс-служба председателя парламента Николая Великданя.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект будет считаться вступившим в силу с 1 января 2024 года. Сумма выпадающих доходов бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организаций оценочно составит 10 млн рублей в год.

Индустриальный парк "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году на базе завода "Автоприцеп-Камаз" как первый в крае частный индустриальный парк. Впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" - создание на основе существующей производственной площадки. В парке работают более 100 резидентов, производственные мощности загружены на 100%. Рассматривается возможность расширения площадки.