Количество ввезенных в РФ яиц из Турции достигло 1,5 млн штук

В страну доставили очередную партию яиц в размере 316,8 тыс. штук

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Очередная партия пищевых яиц из Турции ввезена в Россию в количестве 316,8 тыс. штук, по состоянию на 25 января в РФ ввезено 1,5 млн яиц из этой страны. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"25 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Турции в количестве 19 тонн (316,8 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 25 января в Россию из Турции ввезено 1,5 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

По прибытии грузов на склад проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в Россию поставлено уже 3,3 млн пищевых яиц из Азербайджана.

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за неделю с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.