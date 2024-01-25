В Минпромторге заявили о снижении экспорта химической продукции в 2023 году примерно на 3%

Импортные поставки также показывают снижение, подчеркнули в министерстве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экспорт продукции российского химического комплекса по итогам 2023 года сократился по сравнению с предыдущим годом примерно на 3% (в физическом объеме). Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на пленарной сессии в рамках Дня базовых секторов промышленности на Международной выставке-форуме "Россия".

Импортные поставки также показывают снижение, подчеркнул он.

"С точки зрения объемов производства мы видим рост. С точки зрения экспорта, с учетом тех санкционных ограничений, которые на нас наложены, экспорт постепенно снижается. Но нам удается нивелировать данное негативное воздействие, и по итогам 2023 года снижение экспорта составило в районе 3%. Импортные поставки также снижаются, что говорит о замещении нашими производствами либо замещении продуктами из дружественных стран", - сказал Юрин.

Говоря о парфюмерно-косметической отрасли, замминистра отметил, что с 2022 года появилось около 500 новых брендов. По словам Юрина, Минпромторг совместно с РХТУ им. Менделеева планирует создать кафедру по профессии "Парфюмер".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.