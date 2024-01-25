Кубань за счет нового закона планирует нарастить до 75% импортозамещение семян пропашных

Основными направлениями законопроекта являются вопросы улучшения показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых высокоурожайных сортов и гибридов

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Единственный в России новый краевой законопроект о семеноводстве приняли в Краснодарском крае, являющемся одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в первом чтении. За счет его реализации аграрии смогут по прогнозам нарастить до 75% импортозамещение пропашно-технических культур, сообщили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края.

"Буквально на прошлой неделе мы провели парламентские слушания, на которых ученые, практики и представители органов власти всех уровней с большой заинтересованностью отнеслись к документу. В рамках обсуждения поступило немало предложений по его корректировке. Они поступают к нам и сейчас", - сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя решение депутатов.

В пресс-службе Заксобрания региона ТАСС уточнили, что при реализации закона планируется нарастить до 75% импортозамещение семян пропашно-технических культур и выйти на 100% семян озимых. Основными направлениями законопроекта являются вопросы улучшения показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых высокоурожайных сортов и гибридов, приспособленных к природно-климатическим условиям края, обеспечение агропрома высококачественным посадочным материалом и предоставление господдержки в приоритетном порядке отечественным производителям.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где разрабатывают собственный региональный закон о семеноводстве. Работу над ним начали после вступления в силу в сентябре 2023 года отдельных положений федерального закона о семеноводстве. Депутатами краевого Заксобрания было принято решение не просто привести краевую нормативную базу в соответствии с требованиями федерального закона, а разработать новый нормативный правовой акт, учитывая значение отрасли для кубанского агропрома.

Ранее губернаторов Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что импортозамещение в семеноводстве является одной из стратегических задач для региона. По информации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, семенами отечественной селекции в Краснодарском крае ежегодно засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, более 80% площадей сои, 35-45% кукурузы и подсолнечника. Площадь высева элитных семян в 2023 году по всем сельхозкультурам составила 805,9 тыс. га, из них пшеницы - 672 тыс. га.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона. В 2023 году аграрии в Краснодарском крае собрали 14,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 9,6 млн тонн - пшеница, причем преимущественно третьего и четвертого классов. Также намолочено 2,2 млн тонн кукурузы, 1,3 млн тонн подсолнечника.