В Грозном откроют завод по закалке стекла и стеклопакетов в марте 2024 года

Помимо привычных стеклопакетов, предприятие позволит производить продукцию формата "джамбо" для панорамного остекления помещений

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Первый в Чеченской Республике завод по закалке стекла и стеклопакетов планируют открыть в марте текущего года в Грозном. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 570 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В настоящее время строительные работы на объекте завершаются. Первый в Чеченской Республике завод по закалке стекла и стеклопакетов планируют ввести в эксплуатацию уже в марте. Объем производства составит порядка 1 тыс. куб. м стекла в смену, при необходимости мощность может быть увеличена до 1,5 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на строящемся заводе предусмотрена закалка стекла толщиной до 12 миллиметров и стекла с энергосберегающим покрытием. Помимо привычных стеклопакетов, предприятие позволит производить продукцию формата "джамбо" для панорамного остекления помещений.

"Список значимых объектов в отрасли промышленности пополнит завод по закалке стекла и стеклопакетов, производительной мощности которого хватит на удовлетворение потребительского спроса на стекло в Чеченской Республике и для поставки в соседние регионы. Это особенно важно, учитывая большое количество строящихся высотных зданий в регионе", - приводит пресс-служба слова мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.

В администрации добавили, что объем инвестиций в строительство завода составил 570 млн рублей.