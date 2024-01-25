В России сохранится авансирование по госконтрактам на поставку товаров и услуг в 2024 году

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, участвующие компании смогут получать в качестве аванса от 30 до 50%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авансирование по государственным контрактам на поставку товаров или услуг останется в 2024 году, постановление уже подписано. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Подписано постановление о сохранении в этом году авансирования по заключенным государственным контрактам на поставку товаров или услуг. Компании, участвующие в таких закупках, смогут получать в качестве аванса от 30 до 50%", - сказал глава кабмина. Он отметил, что данное решение направлено на обеспечение своевременной организации проектов, которые финансируются за счет федерального бюджета.

Мишустин пояснил, что для того, чтобы регионы доводили выделенные ресурсы до получателей оперативно, предусмотрены возможности авансирования в части субсидий.

В свою очередь для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей останутся особые условия по госконтрактам на капитальное строительство государственной собственности. "Там верхняя граница лимита выше, до 90%", - отметил премьер.

"Все эти средства должны тратиться максимально эффективно и только при условии соответствующего казначейского сопровождения. Такой подход позволит достичь поставленных президентом и правительством целей на текущий год при одновременном контроле за расходованием ресурсов", - подытожил он.