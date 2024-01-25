Кабмин выделит на строительство больницы на Камчатке еще 2 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что на завершение первой очереди строительства уже направлено 6 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство планирует направить дополнительные 2 млрд рублей на строительство краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Об этом рассказал на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что на завершение первой очереди строительства уже было направлено 6 млрд рублей.

Мишустин напомнил, как в ходе поездки на Камчатку обсуждал "с губернатором Владимиром Солодовым возведение краевой больницы, трудности, связанные с ее строительством". На это ранее было направлено более 6 млрд рублей.

"Сегодня рассмотрим вопрос о дополнительном предоставлении более 2 млрд рублей, в том числе на ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического и палатного корпусов на 175 мест, а также инженерных сетей для их функционирования", - анонсировал премьер.

Это решение, добавил Мишустин, призвано "ускорить создание высокотехнологичного медицинского учреждения", которое обеспечит жителям Камчатки "лечение в нормальных, достойных, комфортных условиях".

Поездка главы правительства на Камчатку проходила летом 2020 года. Мишустин называл разгильдяйством срыв сроков строительства краевой больницы, он также поручал уточнить смету и требования к объекту у Минстроя, Минфина и Минздрава. Премьер-министр обещал взять строительство больницы на особый контроль.

Камчатская краевая больница, располагающаяся в девяти зданиях, была построена в 1950-1970-х годах и не соответствует современным нормам. Износ зданий достигает 80%, при этом учреждение расположено на сейсмически нестабильной площадке.