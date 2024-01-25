Нацбанк Украины оставил учетную ставку без изменений на уровне 15%

По прогнозам Нацбанка страны, инфляция к концу 2024 года составит 8,6%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменений учетную ставку, она останется на уровне 15%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Учетная ставка сохраняется на уровне 15%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ. Отмечается, что это решение "учитывает необходимость поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 п.п на горизонте монетарной политики".

НБУ указывает, что сохранение учетной ставки на текущем уровне в 15% позволит "обеспечить привлекательность гривневых инструментов", благодаря чему их доходность и в дальнейшем будет превышать текущую и ожидаемую инфляцию. "Граждане смогут защитить свои сбережения от инфляционного обесценивания", - утверждает регулятор.

По прогнозам Нацбанка, инфляция к концу 2024 года составит 8,6%, в 2025 году вернется к целевому диапазону и составит 5,8%, а в 2026 году достигнет цели в 5%.

Национальный банк Украины 2 июня 2022 года повысил учетную ставку сразу на 15 п.п - с 10% до 25%, затем более года держал ее на этом уровне. 27 июля прошлого года регулятор снизил ставку с 25% до 22%, а 15 сентября - с 22% до 20%. 26 октября НБУ снизил учетную ставку до 16%. В четвертый раз с лета ставка была снижена 14 декабря - до 15%.