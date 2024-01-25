В Новосибирской области планируют увеличить объем добычи антрацита на 20% в 2024 году

Ожидаемый объем составит 19,5 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Угольные предприятия в Новосибирской области планируют увеличить добычу антрацита - угля марки А - с 16 до 19,5 млн тонн в 2024 году. Рост добычи будет возможен за счет квоты на вывоз угля из региона, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

"К сожалению, есть проблемы по вывозу на восточное направление, так называемый восточный полигон. Начиная с позапрошлого года, со второй половины весь уголь везется на северо-западные и южные порты РФ, что безусловно сказывается на рентабельности добываемого угля. Мы обратились в правительство РФ о квотировании в портах юга и северо-запада. Были даны поручения ОАО "РЖД" совместно с Минтрансом [РФ] и Минэнерго [РФ] о квотировании. По итогам первого этапа переговоров квота составила 19,5 млн тонн, увеличиваются планы [добычи]", - сказал Семка.

Он уточнил, что объем добычи антрацита за 2023 год на двух разрезах в Новосибирской области - разрезе "Колыванский" и разрезе "Восточный" - составил 16 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2022 году. Из-за сложностей с логистикой упала не только рентабельность, но и отчисления в бюджет региона - недополучено около 2 млрд рублей. Благодаря квоте предприятия планируют увеличить объемы добычи, благодаря чему вырастут и отчисления в бюджет.