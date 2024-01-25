Ставка гибкой экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 29 февраля составит 4,5%

Пошлина может составить от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 29 февраля составит 4,5%. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальным сайте Минэкономразвития России.

Правительство России в сентябре 2023 года ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Пошлины будут действовать до конца 2024 года. Их размер будет варьироваться от 0 до 10% для разных товаров.

В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой, при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар размер пошлины будет составлять 4%, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.