Чернышенко обещал помочь командам БФУ в продвижении стартапов

Вице-премьер также отметил, что можно воспользоваться Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, чтобы найти похожие разработки

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Команда Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта получит поддержку в своей разработке медицинских изделий для определения концентрации лекарств в организме человека, чтобы отслеживать эффективность лечения и избежать токсичного воздействия медпрепаратов. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами БФУ, участниками федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"По моей семье я знаю историю про метотрексат. Это очень эффективный препарат для лечения онкозаболеваний, артритов и прочих страшных заболеваний аутоиммунных. Там есть тяжелые побочные эффекты. Поэтому, конечно, если бы в моей семье был такой аппарат [по определению концентрации], мне было бы гораздо спокойнее. <…> Когда сходят после этого препарата, нужно очень внимательно следить за дозировкой, чтобы не повредить печень и другие органы. Это очень востребованная технология. Во-первых, мы вам точно поможем по линии Минздрава и попытаемся подыскать вам в ручном режиме продвинутых производителей, которые помогут вам эту технологию коммерциализировать", - ответил Чернышенко на вопрос аспирантки БФУ Елизаветы Демишкевич.

Аспирантка спросила также о возможности команды посетить Школу управления "Сколково", чтобы обучиться и пройти путь от научно-исследовательской разработки до рынка. Чернышенко в ответ порекомендовал один из модулей "Сколково", где предприниматели могут находить стартаперов. Модуль интегрирован с новым доменом "Наука и инновации" на платформе Гостех. В 2023 году на нем развернули 14 сервисов, где прописан весь путь исследователя или молодого предпринимателя, все жизненные ситуации.

"Есть возможность найти команду по любой тематике, распределенной по всей стране. Во-вторых, есть интеграция с модулем "Сколково", в котором ты можешь свое предложение на этой платформе разместить и найти предпринимателей, которые заинтересованы. Мы еще поможем вам физически попасть в "Сколково", потому что там тоже есть программы - и акселерационные, и технопарки, где можно вживую общаться с инвесторами"- сказал Чернышенко.

Тест на мобильность

Помимо этого, студенческий стартап стартап-студии БФУ протестирует возможность мобильности узких специалистов через домен "Наука", предложил вице-премьер.

"Вам [руководителю стартапа] как раз на домен науки ("Наука и инновации" - прим. ТАСС), поскольку там как раз эта коллаборация и мобильность за счет платформенности и обеспечивается. Давайте как раз на вашем кейсе протестируем, насколько эффективно работает эта система", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отвечал на вопрос руководителя стартапа по разработке аппарата для незрячих на базе Стартап-студии БФУ им. И. Канта Данила Саенко. Студенты создают устройство, которое поможет незрячим самостоятельно и более уверенно перемещаться в пространстве за счет реализации сенсорного замещения тактильной матрицей. В процессе работы стартап столкнулся с проблемой дефицита квалифицированных кадров. Саенко спросил, существует ли возможность повышения мобильности узкопрофильных специалистов между университетами для создания коллаборационных продуктов.

Чернышенко также отметил, что можно воспользоваться Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, чтобы найти похожие разработки. "И тоже посмотреть, что это такое, и напрямую обратиться к тем исследователям, которые занимаются похожими [разработками], - добавил он. - Давайте попытайтесь. Если не получится, то мы с Минобрнауки вас вручную сопроводим и поддержим".