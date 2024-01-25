"Россети Северный Кавказ" взыскали с должников в КЧР около 144 млн рублей в 2023 году

Всего компания передала в суды 874 иска

ЧЕРКЕССК, 25 января. /ТАСС/. ПАО "Россети Северный Кавказ" в 2023 году через суды взыскали с должников в Карачаево-Черкесии около 144 млн рублей, сообщила пресс-служба энергокомпании.

"По результатам судебных разбирательств в прошлом году удовлетворены требования энергокомпании по 773 делам на сумму 143,9 млн рублей, в том числе более 90 млн рублей по 97 делам в отношении коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году "Россети Северный Кавказ" передали в суды 874 иска о взыскании с потребителей из КЧР около 148,5 млн рублей задолженности, из них 124 иска на 99,1 млн рублей в отношении предприятий ЖКХ. В настоящее время в судах различных инстанций на стадии разбирательства находятся 400 исковых заявлений на сумму свыше 100,7 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, сумма взысканных в 2023 году долгов на 42,5 млн рублей превышает аналогичный показатель 2022 года.