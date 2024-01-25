Путин считает, что производство сейчас нуждается в людях рабочих специальностей

По словам президента, наличие у них "корочки" об окончании вуза не столь важно

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Люди рабочих специальностей высокой квалификации сейчас весьма востребованы на производстве, наличие у них "корочки" об окончании вуза не столь важно, заметил президент РФ Владимир Путин.

"На производстве, особенно сейчас, прямо в наши дни, очень важную роль играют люди рабочих специальностей высокой квалификации", - сказал глава государства на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Президент обратил внимание на то, что еще совсем недавно трудно было себе представить, что рабочие могут управлять сложными станками или заниматься какими-либо вещами в сфере химической промышленности, биологии, фармацевтики. "А сейчас это нормой становится, поэтому для производства на самом деле не так уж и важно, имеет человек корочку какую-то или нет о высшем образовании", - заметил Путин.

По его словам, высшее образование в некоторых случаях создает определенные преимущества, в том числе и зарплатные, однако "по отдельным направлениям деятельности и по рабочим профессиям уровень заработной платы сегодня достаточно высокий". Так, водитель грузовика, например, КрАЗа может рассчитывать на достойную оплату труда, его "зарплата начинается от 200-300 тысяч", указал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что "дело не только в заработной плате", а в том, чтобы "человек чувствовал, что он занимается любимым делом и добивается результатов". "Вот это самое главное", - заметил он.