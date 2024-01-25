Акционеры СПБ-биржи решили передать правлению функции совета директоров

Они также утвердили устав биржи в новой редакции и избрали правление из пяти человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Акционеры СПБ-биржи на внеочередном собрании 19 января приняли решение не формировать совет директоров и передать его функции правлению. Об этом говорится в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия.

"Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО "СПБ Биржа" и передать функции совета директоров ПАО "СПБ Биржа" правлению ПАО "СПБ Биржа" с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации", - следует из формулировки принятого решения.

Ранее, после введения санкций, представитель биржи сообщал о возможности передачи функций совета директоров собранию акционеров и правлению. Тогда отмечалось, что изменение компетенций не повлияет на работу биржи.

Акционеры площадки также утвердили устав биржи в новой редакции и избрали правление из пяти человек. В состав правления, вошел, в том числе, генеральный директор биржи Евгений Сердюков, который в 2023 году сменил на этой должности Романа Горюнова.

2 ноября 2023 года OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Министерства финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввело санкции против СПб-биржи. В результате иностранные контрагенты биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.