Гендиректором компании "АГР" в России назначили Алексея Калицева

Он также является действующим председателем комитета автопроизводителей АЕБ и членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генеральным директором компании "АГР" (ранее - "Фольксваген груп рус") назначен Алексей Калицев, говорится в сообщении компании.

Вместе с тем Калицев является действующим председателем комитета автопроизводителей АЕБ и членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"С 23 января 2024 года новым генеральным директором ООО "АГР" назначен Алексей Калицев. Ранее занимавший эту должность Артем Курсаков продолжит работу в AGR Automotive Group и сосредоточится на реализации приоритетных для компании проектов", - отмечается в сообщении.

Калицев с 2010 года по январь 2024 года занимал руководящие должности в "Хендэ мотор СНГ", отвечая за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года он также являлся управляющим директором "Хендэ мотор СНГ". В качестве гендиректора AGR Калицев будет отвечать за стратегию развития компании и укрепление ее позиций на рынке РФ.

В мае 2023 года германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс". Компания "Фольксваген груп рус" продолжила в России работу под брендом "АГР", сейчас занимается продажей автомобилей, запчастей и организацией сервисного обслуживания на территории РФ.