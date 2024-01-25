В 2023 году в Британии впервые с 2019 года выпустили более 1 млн автомобилей

Согласно отчету британского Общества производителей и продавцов автомобилей, этому способствовали частичное решение проблем, связанных с пандемией коронавируса, включая нехватку микросхем, а также увеличение производства электромобилей

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Производство автомобилей выросло в Великобритании в 2023 году на 17% по сравнению с предыдущим, и впервые с 2019 года их число превысило 1 млн единиц (1 025 474). Об этом говорится в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

По его данным, этому способствовали частичное решение проблем, связанных с пандемией коронавируса, включая нехватку микросхем, а также увеличение производства электромобилей. Мощным импульсом для автоиндустрии Соединенного Королевства стало объявление в 2023 году такими ведущими автопроизводителями, как Nissan, Jaguar Land Rover и BMW, об инвестициях в размере $30 млрд.

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, "устранение проблем в цепочке поставок, внедрение новых моделей и огромные инвестиции вернули производство автомобилей в Великобритании в нужное русло в 2023 году". В условиях "жесткой глобальной конкуренции и на фоне эскалации геополитической напряженности как правительство, так и отрасль должны по-прежнему уделять особое внимание конкурентоспособности", заявил он. Британская автоиндустрия "находится в гораздо лучшем положении, чем год назад, но проблем по-прежнему хватает", добавил Хавес.