Rheinmetall сообщил о заключении контракта на разработку системы ПВО на €1,2 млрд

Благодаря LVS NNbS закроется одна из значительных пробелов в возможностях Бундесвера

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall сообщил о заключении контракта на разработку системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на €1,2 млрд.

"Сегодня, 25 января 2024 года, Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw) и консорциум Arbeitsgemeinschaft Nah-und N chstbereichsschutz (ARGE NNbS, созданный компаниями Rheinmetall Electronics, Diehl Defense и Hensoldt Sensors - прим. ТАСС) подписали контракт на разработку системы ПВО малой и очень малой дальности (LVS NNbS)", - говорится в заявлении Rheinmetall. Общий объем заказа составляет порядка €1,2 млрд, который распределяется между компаниями-партнерами в соответствии с их долей следующим образом: Rheinmetall - €607 млн, Diehl - €339 млн и Hensoldt - €284 млн.

Внедрение LVS NNbS является решающим шагом, закрывающим один из значительных пробелов в возможностях Бундесвера. Ядром проекта разработки LVS NNbS является оптимизация ПВО средней дальности, а также развитие возможностей высокомобильной ПВО для защиты маневренных сил от воздушных угроз - даже в движении. Проект находится в руках немецкой оборонной промышленности; ARGE NNbS является контрактным партнером правительства Германии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия закажет разработку системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности примерно за €1,3 млрд, чтобы закрыть брешь в своей обороне, которая стала очевидной на фоне нынешнего конфликта на Украине. По информации агентства, бюджетный комитет Бундестага одобрил сделку с консорциумом, в который входят компании Rheinmetall, Diehl и Hensoldt, несмотря на пятикратное завышение цен, раскритикованное счетной палатой.

Основной задачей компаний будет разработка системы ПВО дальностью от 3 км. Вторая задача будет заключаться в обеспечении возможности подключения этой системы к средствам противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM фирмы Diehl, которые Берлин уже заказал. Hensoldt поставит радары для системы, которая, как ожидается, будет готова к 2026 или 2027 году.