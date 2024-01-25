В Москве более 50 компаний выпустили импортозамещающую продукцию

Благодаря Корпорации развития Зеленограда компании кластеров смогли привлечь инвестиций на сумму больше 840 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Корпорация развития Зеленограда помогла более 50 компаниям Москвы выпустить импортозамещающую продукцию в прошлом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда в 2023 году. КРЗ курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке - в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Задача - облегчить предпринимателям выход на рынок", - написал Собянин.

По его словам, корпорация помогает локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования. Она также является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, оснащенным необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов.

Благодаря Корпорации развития Зеленограда компании кластеров смогли привлечь инвестиций на сумму больше 840 млн рублей, добавил мэр.