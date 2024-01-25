Путин заявил, что реальные доходы россиян росли в 2023 году быстрее инфляции

Президент отметил, что темпы роста в 2023 году были более быстрыми, чем в прошлые годы

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы населения и уровень реальной заработной платы в России росли в 2023 году, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде. Глава государства отметил, что темпы роста в 2023 году были более быстрыми, чем в прошлые годы.

"Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, - обратил внимание Путин. - И уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос". "В целом, по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос выше, чем в предыдущие годы", - добавил он.