Путин сообщил о повышении МРОТ в 2024 году

Президент РФ отметил, что это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в 2024 году существенно повышается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде. Глава государства обратил внимание, что этот показатель влияет на расчет других выплат и пособий.

"Размер минимальной заработной платы будем повышать. С этого года он будет уже существенно повыше, - обратил внимание Путин. - А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия".

МРОТ в России был повышен с 1 января 2024 года на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше: за это его могут оштрафовать и привлечь к уголовной ответственности.

Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и некоторых других социальных выплат.