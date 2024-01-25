Подпавшая под санкции США иракская авиакомпания приостановила свою работу

Fly Baghdad также отменила все рейсы до дальнейшего уведомления

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Подпавшая под американские санкции иракская авиакомпания Fly Baghdad объявила о полной приостановке своей деятельности и об отмене всех рейсов до дальнейшего уведомления. Об этом авиаперевозчик сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В соответствии с решением правительства и премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, авиакомпания Fly Baghdad прекращает выполнять авиарейсы с настоящего момента и до дальнейшего уведомления", - подчеркнули в компании. Авиаперевозчик пояснил, что данные меры приняты в связи с "расследованием, которое проводит специально сформированный комитет", и которое должно будет "доказать неправомерность наложенных на компанию санкций".

В Fly Baghdad также отметили, что, поскольку введение ограничительных мер привело к заморозке банковских счетов, авиакомпания не может "вернуть пассажирам средства за отмененные рейсы или перевести их на счета других авиаперевозчиков с целью обмена билетов". В этой связи авиакомпания обратилась к правительству Ирака с просьбой принять необходимые меры, чтобы доставить ее клиентов в пункты их назначения рейсами других компаний: как иракских, так и зарубежных.

22 января США ввели санкции в отношении 13 физических лиц и шести юридических лиц за связи с радикальным палестинским движением ХАМАС, шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах" и Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС). В черный список попали Fly Baghdad и два связанных с ней самолета за "оказание поддержки" КСИР и его "прокси-силам в Ираке, Сирии и Ливане". В самой авиакомпании обвинения со стороны американских властей опровергли.