Кабмин будет определять пункты пропуска на границе, контролирующие ввоз сельхозпродукции

Минфин отметил, что в ходе эксперимента на некоторых пунктах пропуска, который проводили в 2019-2022 годах, время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ будет на постоянной основе наделено полномочиями по расширению числа пунктов пропуска через границу, где таможенные органы будут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной сельскохозяйственной продукции, соответствующий документ одобрен на заседании кабмина. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

"Минфин России подготовил поправки в законодательство, которыми предложено на постоянной основе наделить правительство РФ полномочиями по расширению числа пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы будут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции. Документ сегодня одобрен на заседании правительства РФ", - сообщает Минфин.

Министерство напомнило, что эксперимент по проведению в некоторых пунктах пропуска через российскую границу таможенными органами вышеуказанных видов контроля проводился в 2019-2022 годах. В ходе эксперимента были отработаны схемы организации госконтроля в пунктах пропуска и механизмы взаимодействия госорганов.

Его результаты оказались успешными - время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что в целом поспособствовало повышению пропускной способности пунктов пропуска, уточняет министерство.

"Чтобы аналогичный опыт можно было распространить на другие пункты пропуска, предложено на постоянной основе наделить правительство РФ полномочиями по определению таких пунктов пропуска через границу. Принятие законопроекта позволит ускорить прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска на границе за счет отсутствия необходимости ожидания представителей иных государственных контрольных органов", - заключили в Минфине.