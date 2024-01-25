Путин по ВКС дал старт производству панелей для солнечных батарей в Калининграде

Суммарные частные инвестиции в проект завода "Энкор" составляют 30 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) дал старт работе крупнейшего в России производства компонентов для солнечной энергетики завода "Энкор", расположенного на территории индустриального парка "Черняховск" в Калининградской области.

"Конечно, с удовольствием, начинайте", - дал старт работе завода Путин.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе церемонии запуска отметил, что производство, которое сегодня начнет работать, позволит ежегодно выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин. Следующий этап технологической цепочки обеспечит завод по производству фотоэлектрических ячеек суммарно на 1 ГВт. "Он будет запущен до конца первого квартала этого года", - отметил Мантуров.

"Уверен, что второй завод в ближайшее время тоже будет запущен, вступит в строй, будет создана полноценная площадка для развития альтернативной энергетики", - подчеркнул Путин.

Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей является одним из крупнейших в России. Завод спроектирован и построен с нуля за два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 млрд рублей, он был реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

Развитие востока области

Новый завод в Черняховске стал крупнейшим работодателем на востоке Калининградской области, заявил на открытии предприятия губернатор Антон Алиханов. "Самое важное - это новые рабочие места, и здесь я хочу отдельно подчеркнуть, что это предприятие, созданное не в Калининграде, не рядом с Калининградом, а на востоке региона в Черняховске. Для нас это очень важно. И сейчас уже на вот этом открывающемся предприятии работают более 300 высококвалифицированных специалистов, их количество более чем в два раза увеличится с открытием второй площадки в марте этого года, - сказал Алиханов. - Таким образом, он у нас становится одним из крупнейших работодателей на востоке нашего региона".

Губернатор отметил, что благодаря этому проекту в Черняховске возродилось жилищное строительство. В городе не строили новых домов больше 15 лет. В декабре 2023 года был сдан первый дом, где завод приобрел квартиры для тех людей, которые будут работать на предприятии. Еще шесть домов строятся. "Это тоже важный момент для востока региона", - добавил Алиханов.

Технология производства солнечных элементов

Российская технология производства солнечных элементов обладает наибольшим потенциалом снижения стоимости производимой электроэнергии по сравнению с другими кремниевыми технологиями, включая сегмент высокоэффективных, отмечает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"Новое производство - крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах - в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг, слова которого приводит ассоциация.

По словам Игоря Шахрая, генерального директора "Юнигрин энерджи" (компания строит и эксплуатирует солнечные электростанции в России и мире), 60% всей солнечной генерации строится в дружественных России странах, поэтому старт нового производства - последовательный шаг по освоению новых технологических переделов и наращиванию объемов производства оборудования с высокой добавленной стоимостью и высоким экспортным потенциалом.

О ВИЭ в России

Государственная программа строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стартовала в 2013 году. За 10 лет мощность объектов возобновляемой энергетики с нуля выросла до 6 ГВт. Это 70 солнечных электростанций суммарной мощностью около 2 ГВт, а также 26 ветропарков суммарной мощностью 2,5 ГВт. Эти станции построены на базе российских солнечных панелей. К 2035 году мощность ВИЭ в России должна составить 17 ГВт.

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