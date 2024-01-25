Путин: Россия вскоре локализует производство компонентов для экологически чистой генерации

По словам президента, в Калининграде скоро появится крупнейшее в Европе предприятие по производству оборудования для солнечных батарей

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе предприятие по производству оборудования для солнечных батарей скоро появится в Калининграде, тем самым Россия локализует производство основных компонентов для экологически чистой генерации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Открывая совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области глава государства поблагодарил тех, кто участвовал в создании нового завода "Энкор" по выпуску кремниевых пластин для солнечных батарей в индустриальном парке "Черняховск", и сообщил, что "в первом квартале текущего года на Калининградской площадке состоится и запуск еще одного предприятия - завода по созданию солнечных ячеек". "В результате здесь, в Калининградской области, будет работать крупнейшее в Европе производство оборудования для солнечных электростанций", - констатировал Путин.

По его словам, это станет значимым событием не только для жителей региона, но и для всей страны. "Запуск этих передовых предприятий позволяет локализовать в нашей стране производство основных компонентов, необходимых для развития экологической чистой генерации, создавать солнечные электростанции на нашей собственной промышленной базе", - заметил президент.

Он подчеркнул, что для России развитие таких перспективных направлений индустрии принципиально важно, поскольку это "новые рабочие места, спрос на высококвалифицированных специалистов, инженеров, технологов", а для людей - возможность профессионального роста, повышения дохода и благополучия семьи.

Президент обратил внимание, что те, кто занимался реализацией проекта по строительству завода, "сработали на опережение и заранее начали подготовку кадров под свои задачи совместно с Балтийским федеральным университетом". По его словам, это хороший пример координации системы образования и бизнеса реального сектора экономики.

Старт производственного процесса

Генеральный директор завода "Энкор" по производству компонентов для солнечной энергетики Игорь Шахрай попросил Путина дать старт производственного процесса. "Конечно, с удовольствием", - сказал президент.

Глава государства также поздравил всех, кто принимал участие в реализации предприятия, за принятые решения и их реализацию. "Как в таких случаях говорят, никого нельзя забыть: и рабочих, и инженеров, строителей - всех. Это действительно хороший шаг с точки зрения развития региона, производственных мощностей региона, создания рабочих мест. Об этом все сказано, тем не менее, не мешает повторить. Приятно это даже сделать", - сказал Путин.

"Уверен, что и тот завод, о котором я упомянул, второй - в ближайшее время тоже будет запущен, вступит в строй и будет создана полноценная площадка для развития альтернативной энергетики", - добавил президент.