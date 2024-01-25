Xerox впервые оценил потери от ухода из России

Корпорация зафиксировала снижение послепродажной выручки на $80 млн в IV квартале 2023 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская корпорация Xerox зафиксировала снижение послепродажной выручки на $80 млн в IV квартале 2023 года, на что в том числе повлиял полный уход из России в октябре, следует из отчета глобального офиса корпорации.

Если за IV квартал 2022 года Xerox заработал на этом $1,387 млрд, то в IV квартале прошлого года - $1,307 млрд. Снижение на 5,8% руководство обосновало, в частности, уходом из России. Также причинами снижения стали уменьшение продаж низкодоходной бумаги (Xerox занимается технологиями печати), а также конечных ИТ-устройств - снижение по этим пунктам наблюдалось и III квартале.

"В совокупности это все (факторы снижения - прим. ТАСС) привело к снижению послепродажной выручки на 500 базисных пунктов в годовом исчислении", - говорится в отчете. Послепродажная выручка занимает более 70% в структуре общей выручки корпорации.

Общая выручка Xerox в IV квартале упала на 9,1%, с $1,941 млрд до $1,765 млрд. Общая выручка за 2023 год составила $6,886 млрд, снизившись на 3,1% по сравнению с $7,107 млрд годом ранее. Объем продаж оборудования в IV квартале снизился на 17,3%, до $458 млн.

Уход Xerox из России

Xerox, занимающаяся производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт в Россию всех своих товаров в марте 2022 года. Полное завершение работы в стране для Xerox произошло в октябре 2023 года, когда местный бизнес был продан руководству российской "дочки" - ООО "Ксерокс СНГ". Сейчас эта российская компания работает под названием "Техноэволаб".

Как заверял президент "Ксерокс СНГ" Антон Бородихин, компания будет осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов и запускать в России новые проекты. Сотрудники сохранят свои рабочие места.