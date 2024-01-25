Омские предприятия после переориентации на восток увеличили прибыль в 1,5 раза

Она составляет 65 млрд рублей

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия Омской области по итогам 2023 года получили прибыль в размере 65 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2022 года. Как рассказал ТАСС министр промышленности и научно-технического развития региона Андрей Посаженников, этого удалось достичь благодаря переориентации на восточный рынок.

"По итогам года было получено 65 млрд рублей прибыли, это рост в полтора раза к предыдущему году. Если в 2022 году у нас ряд промышленных предприятий были ориентированы на европейский рынок, то в 2023 году были найдены новые логистические цепочки, многие предприятия, в том числе в области химии и нефтехимии, переориентировались на восточный рынок и хорошо отработали", - сказал Посаженников.

Как рассказал ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко, часть предприятий после закрытия европейского рынка не только смогли восстановить свои доходы, но и значительно их увеличили. В качестве примера он привел завод "Омсктехуглерод", прибыль которого сильно упала в 2022 году. "Но они переориентировали экспорт, и по итогам 2023 года их налоговые отчисления даже выросли вдвое по сравнению с их прежними максимальными объемами", - пояснил он.

По словам Посаженникова, свою роль сыграли и оборонные предприятия. "Объем заказов увеличился в два с половиной раза, по налогам они выросли в два раза", - подчеркнул он. В целом, отметил глава омского Минпрома, налоговые поступления от промышленности в бюджеты всех уровней достигли 230 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше показателя 2022 года. Индекс промышленного производства по итогам 2022 года оценивается на уровне 104%.