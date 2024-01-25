Градостроительный потенциал Смоленской области увеличился вдвое по итогам 2023 года

Он составил 1,2 млн кв. м

ТАСС, 25 января. Градостроительный потенциал в Смоленской области за 2023 год увеличили в два раза - до 1,2 млн кв. м, благодаря вовлечению новых земельных участков в оборот под жилищное строительство. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Василия Анохина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

"По итогам 2023 года объем капитальных вложений составил 8,7 млрд рублей. Регион ввел 531,6 тыс. кв. м жилья, что на 33% больше установленного показателя. Значительная работа проведена по вовлечению новых земельных участков в оборот под жилищное строительство: градостроительный потенциал увеличен в два раза - до 1,2 млн кв. м. Вдвое увеличено количество выданных разрешений на строительство", - сказали в пресс-службе.

В ходе встречи глава Минстроя и губернатор региона обсудили вопросы развития строительного комплекса, совершенствования коммунальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, предстоящего строительства межвузовского кампуса в Смоленске. К началу 2024 года в Смоленской области досрочно завершили программу по расселению аварийного жилья, благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили 97 общественных территорий. В 2024 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита планируется увеличить объемы дорожного строительства, построить два детских сада на 250 и 150 мест, приобрести автотранспорт, обновить свыше 215 км сетей ЖКХ и 5 объектов производственного назначения, что снизит аварийность и увеличит охват населения качественными услугами.

Особое внимание в ходе встречи уделили проекту строительства межвузовского кампуса в Смоленске. Как отметил глава Минстроя РФ, в 2024 году планируется завершить всю подготовительную работу и приступить в следующем к строительству университетского комплекса, включая конкретизацию архитектурной концепции и разработку проектной документации. Василий Анохин в свою очередь добавил, что в ходе первого этапа строительства кампуса, который запланирован на 2025 - 2027 годы, возведут здания "Школы 21", административного, лабораторного, учебно-производственного корпусов, общежития для преподавателей, общая площадь всех объектов этой очереди превысит 26 тыс. кв. м.

"Благодаря поддержке президента России сегодня шаг за шагом формируется основа для дальнейшего развития Смоленской области на многие годы вперед. В будущем межвузовском кампусе будут созданы все условия для того, чтобы молодые люди могли успешно воплощать свой потенциал на малой родине <…>. Для обеспечения высоких темпов ввода жилья будем использовать все необходимые инструменты, включая механизм комплексного развития территорий. По всем этим вопросам правительство области ведет активную совместную работу с главным строительным штабом страны - Минстроем России", - отметил губернатор региона.