"Роснефть" вкладывает более 1 млрд рублей ежегодно в образование и работу с молодежью

По словам вице-президента по кадровым и социальным вопросам - директора департамента кадров компании Наталии Минчевой, за последние пять лет инвестиции "Роснефти" составили около 6 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инвестиции "Роснефти" в развитие образовательных организаций и работу с молодежью превышают 1 млрд рублей в год, говорится в сообщении компании по итогам дня открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в павильоне "Роснефти" на ВДНХ.

День открытых дверей МГИМО МИД России прошел 25 января, в День российского студенчества, в павильоне нефтяной компании в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Инвестиции компании в работу с молодежью и развитие образовательных организаций-партнеров ежегодно составляют более 1 млрд рублей, за последние пять лет - около 6 млрд рублей", - отметила вице-президент по кадровым и социальным вопросам - директор департамента кадров "Роснефти" Наталия Минчева.

По ее словам, эти средства компания направляет на современное оснащение школ, колледжей и вузов, на поддержку талантливых студентов, молодых преподавателей и ученых. Также в регионах присутствия "Роснефть" реализует крупные инфраструктурные проекты в сфере образования.

Сотрудничество "Роснефти" и МГИМО насчитывает уже почти два десятилетия и носит комплексный характер, включающий совместные проекты в различных сферах: подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, развитие деятельности базовой кафедры "Роснефти", образовательной инфраструктуры университета, научно-исследовательская деятельность, а также поддержка студентов и преподавателей. Как подчеркнул первый проректор МГИМО, профессор Геннадий Толстопятенко, "Роснефть" поддерживает программы МИЭП и программы подготовки международников вне зависимости от их специализации.

Кроме того, "Роснефть" и МГИМО реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с Университетом Цинхуа (Китай), и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан, среди которых студенты из Монголии и Кубы.

В целом "Роснефть" сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ, уточняется в сообщении. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие".

Дни студенчества в павильоне "Роснефти" продолжатся 26 января, когда состоится День открытых дверей МГУ имени М. В. Ломоносова.