На Мытищинском хорде планируют организовать систему оплаты "Свободный поток"

Полная стоимость проезда составит около 160 рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство Мытищинской хорды в Московской области планируется завершить к концу текущего года. На дороге предполагается действие системы оплаты "Свободный поток", полная стоимость проезда составит около 160 рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мытищинская хорда - это концессионная дорога, которую мы откроем в конце года. 16 км будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут. Понимаем, насколько важно сдать дорогу в срок, поэтому держим все на контроле", - привели в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что строительство дороги планируется завершить до конца текущего года. На ней будет действовать система оплаты "Свободный поток". Предполагается, что это увеличит пропускную способность и позволит водителям оплачивать проезд через транспондер, используемый на других платных дорогах. Полная стоимость проезда от Ярославского до Дмитровского шоссе составит около 160 рублей.

По данным пресс-службы, после запуска автомагистрали также будет проработан вопрос оптимизации схем движения на существующих маршрутах или запуск новых. Проезд общественного транспорта по хорде будет бесплатный.

В настоящее время на объекте задействовано свыше 150 единиц техники и около 750 человек. Весной количество рабочих планируется увеличить до 1,2 тыс. человек. Новая дорога значительно улучшит транспортную ситуацию для почти 850 тыс. жителей Мытищ, Долгопрудного, Королева и Пушкинского округа. Она позволит разгрузить Пироговское и Осташковское шоссе, а также северный участок МКАД более чем на 20%. Время в пути до Москвы составит час, а от Ивантеевки до Долгопрудного в часы пик можно будет доехать за 20-25 минут вместо 90.