Белоруссия в 2024 году увеличит экспортные поставки сахара на 40 тыс. тонн

Начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности "Белгоспищепрома" Игорь Груцо отметил, что сахар в общем объеме экспорта концерна в 2023 году составил 36%

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Белоруссия в 2024 году продолжит работу по диверсификации экспорта сахара, при этом экспортные поставки будут увеличены на 40 тыс. тонн. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо.

"Считаю, что хорошие перспективы по внешней торговле у нас и в этом году. В первую очередь благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы - около 5 млн тонн. И это позволит на 40 тыс. тонн увеличить экспортные поставки, - сказал Груцо. - При этом продолжим работу по диверсификации рынков сбыта".

По его словам, белорусский сахар идет не только в Россию, Казахстан, Армению, Киргизию, которые являются партнерам по Евразийскому экономическому союзу, и перед которыми имеются определенные обязательства. В планах более 20 тыс. тонн продать в Таджикистан, на прошлой неделе на площадке Белорусской универсальной товарной биржи заключен контакт на поставку 300 тонн сахара в Монголию.

"Налажено торговое сотрудничество с Ближним Востоком - Ливаном, Израилем", - сказал Груцо.

Он напомнил, что в 2023 году удалось воспользоваться складывающейся конъюнктурой цен на сахарном рынке, вследствие чего осуществлялись поставки сахара в Гану, Буркина-Фасо.

Представитель концерна пояснил, что сахар в общем объеме экспорта "Белгоспищепрома" в 2023 году составил 36%. На втором месте - кондитерские изделия - около 17%, примерно такая же доля у пива и алкоголя, масложировая продукция составила 11%.

Груцо отметил, что около двух третей экспорта продукции предприятий концерна уходит в Россию. Кроме того, в прошлом году в рамках диверсификации внешнего рынка, более чем на 70% вырос экспорт в Китай - это рапсовое масло, кондитерские изделия, алкогольная продукция. Среди новых рынков - Иран и Мексика, на 20% выросли продажи в Новую Зеландию.

Экспорт белорусского сахара в 2023 году увеличился в 2,5 раза к уровню 2022 года, примерно до 200 тыс. тонн.