В Белоруссии создают реестр автоперевозчиков пассажиров в нерегулярном сообщении

Согласно указу президента республики Александра Лукашенко, для иностранных диспетчеров "устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица"

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении появится в Белоруссии, для иностранных диспетчеров обязательно создание юридического лица. Это следует из указа президента страны Александра Лукашенко "Об автомобильных перевозках пассажиров", сообщает президентская пресс-служба.

"Указом предусматривается создание государственного информационного ресурса "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении". Оператором и владельцем реестра определяется Транспортная инспекция", - говорится в сообщении. В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

Также для иностранных диспетчеров "устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица".

"Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.