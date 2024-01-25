Ирак заявил о желании привлечь испанские компании к реализации проекта "Путь развития"

Глава иракского кабмина Мухаммед ас-Судани выразил стремление "укрепить двусторонние отношения с Испанией на всех уровнях"

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Ирак хотел бы привлечь компании из Испании к реализации проекта "Путь развития" - транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы страны со средиземноморским побережьем Турции. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров в Багдаде с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Ирак хотел бы привлечь различные испанские компании к реализации наших стратегических проектов в сфере развития: в частности, планов по развитию порта Фао, а также проекта "Путь развития", - поскольку испанские партнеры обладают хорошей репутацией и значительным опытом в данных отраслях", - приводит слова ас-Судани его пресс-служба. Информации о том, какие именно предприятия Ирак планирует пригласить для реализации своих проектов, пока не приводится.

Глава иракского кабмина также выразил стремление "укрепить двусторонние отношения с Испанией на всех уровнях" и подчеркнул, что, "поскольку ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) больше не угрожает Ираку, пришло время перейти к построению двусторонних равноправных отношений со странами международной коалиции", одним из членов которой является Испания.

В конце мая 2023 года власти Ирака объявили о запуске проекта "Путь развития", который может значительно облегчить обмен товарами между Азией и государствами Европы. Согласно планам, основные транспортные магистрали будут привязаны к крупному порту Фао. В рамках "Пути развития" предстоит модернизировать и построить более 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $17 млрд. В Багдаде не без оснований полагают, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в частности монархий Персидского залива. Проект должен быть завершен уже в 2029 году, как полагают аналитики, он может составить серьезную конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, являющемуся пока основным транспортным коридором между Европой и Азией.

3 октября 2023 года помощник президента РФ Игорь Левитин объявил, что Россия готова участвовать в реализации "Пути развития".