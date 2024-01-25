ФАС предложила внедрить регуляторные соглашения в ЖКХ

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, изменения в законодательство уже подготовлены

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести регуляторные соглашения для предприятий коммунальной сферы РФ по аналогии с электроэнергетикой. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Регуляторные соглашения могут внедрить в сферах ЖКХ. Об этом сообщил замглавы ФАС Виталий Королев на итоговом заседании коллегии Госкомитета Республики Татарстан по тарифам. При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги снабжения, достичь плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы", - говорится в сообщении службы.

По словам Королева, изменения в законодательство уже подготовлены и сейчас обсуждаются с органами власти.

Он также напомнил, что в 2023 году правительство РФ запустило механизм поддержки коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния и других заемных средств, который позволяет возмещать ресурсоснабжающим компаниям затраты на строительство инженерных сетей.