Microsoft сократит 8% сотрудников игрового подразделения

Как отмечает The Verge, сокращение затронет главным образом штат компании Activision Blizzard

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Корпорация Microsoft приняла решение сократить 1,9 тыс., или 8%, сотрудников компаний - разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax, входящих в ее видеоигровое подразделение Microsoft Gaming. Об этом со ссылкой на служебную записку сообщил портал The Verge.

"Руководства Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремятся иметь единую стратегию по развитию и конкретный план с устойчивой структурой расходов <...>. Вместе мы расставили приоритеты, определили области совместной деятельности и убедились в том, что мы все солидарны в вопросе лучших возможностей для роста. Как часть этого процесса мы приняли тяжелое решение сократить на 1,9 тыс. численность кадрового состава нашего игрового подразделения из 22 тыс. человек", - цитирует портал письмо главы Microsoft Gaming Фила Спенсера.

Сокращение, как отмечает The Verge, затронет главным образом штат компании Activision Blizzard.

Кроме того, Activision Blizzard покинут ее глава Майк Ибарра, который проработал в Microsoft более 20 лет, и главный дизайнер и один из основателей компании Аллен Адам. Microsoft планирует объявить имя нового президента Activision Blizzard на следующей неделе.