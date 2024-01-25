"Новатэк" может начать отгрузку СПГ с "Арктик СПГ - 2" в феврале 2024 года

Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. "Новатэк" может начать отгрузку первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с первой линии "Арктик СПГ - 2" в феврале. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"По информации, которую нам компания дает, это, наверное, где-то февраль месяц", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой и второй линии планируется в 2024 году, а третьей - в 2026 г.оду.