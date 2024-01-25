Новак: ситуация на Нижегородском НПЗ "Лукойла" не повлияла на топливный рынок России

Рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, отметил вице-премьер

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Вывод из эксплуатации установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла" не повлиял на стабильность российского рынка топлива, он полностью обеспечен бензином и дизелем. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Ситуация абсолютно стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами, даже несмотря на ту ситуацию, которая случилась на нижегородском заводе "Лукойла", - сказал он.

Новак отметил, что объемы производства топлива в 2024 году значительно выше, чем в 2023-м. "Они в полном объеме покрывают потребности. У нас остатки большие, накопленные. У нас есть другие компании, которые готовы обеспечивать продажу дополнительных объемов, и на внутреннем рынке, и на бирже", - добавил он.

Ранее "Лукойл" сообщал, что работа одной установки на Нижегородском НПЗ временно остановлена в связи с технологическим инцидентом.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.