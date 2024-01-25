Кабмин не видит причин для беспокойства из-за роста цен на топливо на бирже в начале года

По словам вице-премьера Александра Новака, правительство не считает нужным предпринимать какие-либо новые меры на рынке топлива

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Правительство не считает необходимым предпринимать какие-либо новые меры на рынке топлива, в том числе по запрету экспорта, из-за роста стоимости бензина и дизеля на бирже в начале года. Рост цен топлива не повлиял на его стоимость на АЗС, а в опте и так цены были низкими, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Я не вижу никаких в этом плане проблем, которые дестабилизировали бы ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, нужны ли новые меры на рынке из-за роста цены, в том числе запрет экспорта.

"То, что цены там несколько отскочили, в этом ничего страшного нет, потому что они были на очень низком уровне, на бирже, на оптовом рынке. Главное, что цены на АЗС держатся, и они остаются на текущем уровне, не увеличивается для потребителей", - объяснил он.

Стоимость на СПбМТСБ бензина марки "Премиум-95" увеличилась по итогам торгов 25 января почти на 2% и поднялась выше 50 тыс. рублей за тонну впервые с конца ноября 2023 года. Цена бензина Аи-92 подросла на 2,01%, до 47,645 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 0,45%, до 53,201 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель подешевел на 0,65%, до 54,1 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 2,8%, до 58,04 тыс. рублей за тонну.