Регулятор Германии заявил, что ФРГ стабильно получает сжиженный газ

Как сообщила представитель Федерального сетевого ведомства, затруднение судоходства в Красном море не сказалось на снабжении Германии СПГ

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Затруднение судоходства в Красном море не сказалось на снабжении Германии сжиженным природным газом (СПГ), республика не испытывает существенной зависимости от этого маршрута доставки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Федерального сетевого ведомства ФРГ.

"Прямого влияния не прослеживается. Германия не так сильно зависит от СПГ, доставляемого через Красное море, как было раньше в случае с трубопроводным газом из России", - отметила представитель регулятора.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

СПГ важен для Германии

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".

Согласно результатам исследования Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа, 52% из более чем 3,5 тыс. опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия сильно обеспокоены "нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а их сомнения в собственной конкурентоспособности "как никогда велики".