Орешкин отметил рост инвестиций в Калининградскую область

Россия "плотно занимается" вопросами безопасности региона, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Помощник президента России Максим Орешкин в эфире Первого канала отметил рост инвестиций в Калининградскую область.

"Инвестиции [в Калининградскую область] растут на десятки процентов. За 9 месяцев, если не ошибаюсь, цифра порядка 40% рост инвестиций. Это ответ на ваш вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, безопасно ли инвестировать в регион. По словам Орешкина, Россия "плотно занимается" вопросами безопасности Калининградской области. Помощник президента отметил, что на любые сценарии есть план действий для обеспечения спокойной жизнедеятельности компаний, которые работают в регионе, и людей, которые там живут.

Ранее, 24 декабря, глава региона Антон Алиханов сообщил ТАСС, что в Калининградской области ожидают рост инвестиций на уровне 20% по итогам 2023 года. Губернатор добавил, что в первом полугодии 2023 года рост инвестиций составил около 45% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.

Такую динамику он связал с уходом части иностранных игроков с рынка в 2022 году. "Я думаю, что это характерно для всей страны, огромный объем импорта выпал с рынка. Надо занимать это место, но с прицелом на то, что эти предприятия должны и внутренний рынок обслужить, наполнить его. Ну и, конечно, они должны иметь потенциал к выходу на экспортные рынки", - сказал тогда губернатор.