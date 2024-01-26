Суд обязал Google вернуть "2ГИС" в сервис Google Play

Google также обязана вернуть в Google Play приложение й с возможностью распространения приложения на территории России и СНГ в течение пяти дней

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "ДубльГИС" к Google о признании незаконным удаление приложения "2ГИС" из сервиса Google Play. Об этом говорится в картотеке судебных дел, внимание на которую обратили в РБК.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в сообщении.

Как следует из искового заявления, которое компания "ДубльГИС" подала летом 2023 года против ирландской Google Commerce Limited и американской Google LLC, владелец "2ГИС" требует признать недействительным односторонний отказ Google распространять приложение. Также Google обязана вернуть в Google Play приложение "2ГИС" в течение пяти дней с возможностью распространения приложения на территории России и СНГ после вступления в силу судебного акта. В случае, если Google не выполнит указание суда в необходимый срок, компания ежедневно будет выплачивать по 100 тыс. рублей с увеличением размера вдвое каждую неделю. Кроме этого, Google обязана восстановить доступ к электронной почте "2ГИС".

Полное решение суда пока не опубликовано.

Приложение картографического сервиса "2ГИС" пропало из сервиса GooglePlay 20 мая 2023 года. Тогда в компании связали удаление с соблюдением Google санкций и правил торговли.