В Казахстане планируют запустить 180 проектов обрабатывающей промышленности в 2024 году

В их числе, в частности, ферросплавный завод в Павлодарской области и производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, рассказали в пресс-службе правительства республики

АСТАНА, 26 января. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены запустить в текущем году 180 новых проектов обрабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совета предпринимателей под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

"Ведется работа по реализации инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных как на импортозамещение, так и ориентированных на экспорт. По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 млрд тенге (более $2 млрд), создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении. В частности, налажено производство таких импортозависимых товаров, как краски и лаки, арматура, спецодежда, медицинская мебель, теплоизоляционные материалы, лифты.

"В текущем году запланирована реализация 180 проектов на сумму 1,5 трлн тенге (свыше $3,3 млрд) с созданием свыше 18 тыс. рабочих мест. В их числе ферросплавный завод в Павлодарской области, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области, заводы по выпуску бытовой техники в Алматинской области и компонентов для ветроэнергетических установок в Карагандинской области", - пояснили в пресс-службе.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие импортозамещения является важным фактором обеспечения устойчивости экономики. "Здесь требуется комплексный подход. В этих целях правительством принята программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. В частности, реализуются меры по стимулированию роста производства казахстанских товаров через расширение номенклатуры и дозагрузку действующих предприятий", - сказал Смаилов.

По его словам, важными задачами также являются своевременное обновление основных фондов предприятий и запуск новых производств. "В целях повышения локализации производств проекты должны быть обеспечены доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками", - отметил премьер.