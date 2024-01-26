В парламент Японии внесли проект бюджета, размер которого сокращен впервые за 12 лет

Правительство будет направлять меньше средств в резервы для борьбы с пандемией коронавируса - в течение трех лет подряд на них выделялось около 5 трлн иен в год

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии внесло на рассмотрение в парламент проект бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года), который предусматривает первое за 12 лет сокращение расходной части. При этом ассигнования на оборону и социальные нужды станут рекордными.

По обнародованным кабмином страны данным, объем расходной части составит 112,57 трлн иен ($763,2 млрд), что почти на 2,8 трлн меньше, чем в текущем финансовом году. Сокращения связаны в первую очередь с тем, что власти будут направлять меньше средств в резервы для борьбы с пандемией коронавируса, на которые в течение трех лет подряд выделялось порядка 5 трлн иен в год.

Обе палаты японского парламента находятся под контролем правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды, поэтому бюджет будет гарантированно одобрен. Несмотря на то, что сокращение бюджета произойдет впервые за 12 лет, проект бюджета на предстоящий финансовый год по своим объемам уступает лишь рекордному бюджету 2023 года.

Проект бюджета на 2024 год предусматривает увеличение оборонных ассигнований до уровня около 7,94 трлн иен ($53,8 млрд), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в 2023 году. Средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией. Также правительство выделит деньги на разработку гиперзвуковой ракеты с дальностью полета 3 тыс. км и на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis.

Ассигнования на социальное обеспечение будут продолжать расти из-за старения населения и достигнут примерно 37,72 трлн иен ($255,5 млрд), что примерно на 2% больше, чем в 2023 году.

Расходы на госдолг

Статья расходов на обслуживание государственного долга, включая выплату процентов, подразумевает выделение средств в размере около 27,1 трлн иен ($190 млрд), что станет самым высоким показателем за всю историю.

Доходы от налоговых поступлений ожидаются на рекордном уровне в 69,61 трлн иен (около $488 млрд). С учетом иных доходов дефицит бюджета составит 34,95 трлн иен ($245 млрд). Он будет покрыт за счет выпуска государственных облигаций на указанную сумму. Этот показатель снижается последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно в 30%. Госдолг Японии уже превышает ВВП почти в два раза.