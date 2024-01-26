Россияне в 2023 году потратили на покупку подержанных машин рекордные 5,8 трлн рублей

Согласно результатам исследования "Открытие авто" и агентства "Автостат", сумма увеличилась в годовом выражении на 25%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россияне по итогам 2023 года потратили на покупку подержанных автомобилей рекордные 5,8 трлн рублей, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. В декабре траты составили 481 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в начале зимы россияне потратили на покупку подержанных машин 481,4 млрд рублей. Это на 8,2% больше, чем в декабре 2022 года, но на 1,5% меньше показателя ноября 2023 года. Эксперты отмечают, что финансовая емкость вторичного рынка второй месяц подряд составляет менее 500 млрд рублей. При этом в целом за 2023 год затраты жителей России на покупку подержанных автомобилей достигли 5,8 трлн рублей, что является рекордным показателем. В 2022 году финансовая емкость вторичного рынка авто составила 4,3 трлн рублей.

В декабре выросла доля более молодых машин в финансовой емкости рынка, на покупку автомобилей в возрасте до пяти лет ушло 168,3 млрд рублей, что составляет 35% от общего объема. При этом в ноябре их доля находилась на отметке 31,8%.

Несмотря на это, больше всего денег в декабре было потрачено на машины возрастной категорий "10 лет и старше" (177,3 млрд рублей), доля которых за месяц сократилась с 39,2% до 36,8%. А меньше всего средств россияне потратили на автомобили в возрасте пять-девять лет (135,7 млрд рублей), у которых доля тоже снизилась (с 29% до 28,2%).

В начале зимы затраты на покупку б/у машин увеличились только у европейских и китайских марок. В декабре россияне приобрели подержанных машин европейских брендов на сумму 175,5 млрд рублей - на 0,9% больше, чем в ноябре. Как следствие, их доля в финансовой емкости увеличилась с 35,6% до 36,5%. Сильнее всего в деньгах прибавили "китайцы" с пробегом - на 32,8% (до 13,2 млрд рублей). А их доля выросла с 2% в ноябре до 2,7% в декабре.

Остальные участники вторичного рынка за месяц потеряли в деньгах. Больше всего это коснулось б/у "американцев" (-6,8%, до 27,2 млрд рублей) и "корейцев" (-6,1%, до 67,5 млрд рублей). Кроме этого, в декабре жители РФ потратили 156,2 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей японских марок (-3,3% к ноябрю) и 41,3 млрд рублей - на отечественных (-1,3%).

Пока больше всего затрат на "вторичке" приходится на "японцев" и "европейцев" (суммарно около 70%), а меньше всего (по причине пока небольшого объема продаж) - на "китайцев" (порядка 3%).

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности россияне потратили на покупку подержанных легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.