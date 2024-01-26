Экспорт семян из Алтайского края вырос в 2023 году в 2,5 раза

Всего за 2023 год алтайские аграрии продали в другие страны 7,7 тыс. тонн семян

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Экспорт посевного материала из Алтайского края, одного из ведущих аграрных регионов России, вырос в 2,5 раза в 2023 году, алтайские семеноводы продали за границу 7,7 тыс. тонн семян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"Экспорт посевного материала из Алтайского края за год вырос в 2,5 раза, об этом свидетельствуют данные Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна". В 2023 году алтайские аграрии продали в другие страны 7,7 тыс. тонн семян, тогда как годом ранее отгрузки за рубеж составили всего 3 тыс. тонн", - сообщили в ведомстве.

Посевной материал в 2023 году покупали Монголия, Казахстан и Белоруссия. Отмечается, что последняя страна проявила заинтересованность исключительно викой кормовой, впервые за два года закупив 924 тонны семян этой культуры. Ожидаемо, отмечают в центре оценки качества зерна, основной культурой из Алтайского края, направленной за рубеж для выращивания, стала пшеница. Впервые за два года Монголия закупила 4,8 тыс. тонн, а Казахстан - 941 тонну.

Также Монголия проявила интерес к горчице, кукурузе, люцерне, овсу, просо, сорго, ячменю и суданской траве. Казахстан же в 2023 году предпочитал покупать у алтайских аграриев гречиху, донник, кострец и другие культуры.

Ранее в центре сообщали, что поставки гороха из Алтайского края за рубеж выросли в 4,5 раза в 2023 году. Из региона вывезли за рубеж 138,7 тыс. тонн этой культуры, тогда как годом ранее - лишь 31,7 тыс. тонн. Как и по другим зерновым и зернобобовым, главным покупателем алтайского гороха стал Китай, который приобрел более 117 тыс. тонн, в предыдущем году не было ни одной поставки в эту страну.

В Алтайском крае производится более трети зерна России. Здесь работают 33 семеноводческих хозяйства. К началу сезона аграрии формируют семенной фонд в объеме около 540 тыс. тонн. В крае налажено собственное производство семян сортов и гибридов подсолнечника, рапса и кукурузы алтайской селекции.