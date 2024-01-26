В Новосибирской области прогнозируют рост инвестиций до 369 млрд рублей в 2024 году

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, предпосылками для экономического роста стало наличие крупных розничных сетей и оптовых компаний в области, востребованность логистических услуг

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области прогнозируют рост объема инвестиций в основной капитал до 369 млрд рублей в 2024 году. Согласно предварительным данным, объем вложений за 2023 год превысит 340 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"В 2024 году, согласно прогнозу, объем инвестиций достигнет 369,6 млрд рублей", - сказал Решетников. В пресс-службе министерства агентству уточнили, что данный объем вложений в основной капитал ожидается за год.

Решетников добавил, что итоги 2023 года еще подводятся, за январь - сентябрь объем вложений составил 227,3 млрд рублей, что на 18,6% выше уровня соответствующего периода 2022 года в сопоставимых ценах.

"В 2023 году объем инвестиций в основной капитал может составить 342,8 млрд рублей, однако, если указанный рост сохранится, то в 2023 году объем инвестиций в Новосибирской области может превысить 360 млрд рублей", - сказал министр.

Ранее Решетников отмечал, что предпосылками для экономического роста стало наличие крупных розничных сетей и оптовых компаний в области, востребованность логистических услуг, расположение региона на пересечении важнейших транспортных путей. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал области составили 322,4 млрд рублей.

В январе 2023 года на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Травников сообщал, что инвестиции в экономику региона за пять лет выросли в два раза, до 330 млрд рублей. В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития и по основным показателям превышает среднероссийские цифры в два раза и более.