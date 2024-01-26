В России разработали улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет

Согласно описанию к патенту, макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще несколько характеристик

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще несколько характеристик, следует из описания к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Полезная модель относится к области оптического приборостроения, более конкретно - к оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу. Макетные испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы", - говорится в документе.

Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели или формирования при помощи лазера растра (информационного поля) вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из маломощного импульсно-периодического излучателя, блока формирования последовательности импульсов излучения, высокоскоростной системы наведения излучения. Кроме того, вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.

"Направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. <…> Точность наведения не зависит от дальности", - пишут разработчики, добавляя, что их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.